İspanya Süper Kupa’da Barcelona, Athletic Bilbao’yu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale damga vurdu.

Maç içinde televizyona yansıya bir görüntü dünya gündemine oturdu.

Maçın önüne geçen olay, Bilbao’nun en büyük yıldızı Nico Williams’ın yedek kulübesinde telefonundan oyun oynarken görüntülenmesi oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Maça yedek kulübesinde başlayan ve süre almayan Williams’ın bu tavrı, taraftarların büyük tepkisini çekti.

Athletic Bilbao taraftarları sosyal medyada sert ifadeler kullandı:

Berbat bir zihniyet.

Bu adama kim 10 yıllık sözleşme verdi!

İlk fırsatta takımdan gönderilmedi.

Williams'a ağır ceza verilmeli!

Oyuncunun umursamaz tavırları, özellikle ağır yenilgi sırasında görüntülenince büyük yankı uyandırdı.

10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Geçtiğimiz yaz Avrupa devlerinin gündeminde olan Williams, Athletic Bilbao’da kalmayı tercih etmiş ve 10 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Nico bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Yıldız oyuncu, kulübüne Barcelona’ya transfer olmak istediğini iletti.

Barcelona’nın bu maddeyi 30 Haziran’dan önce aktif hale getirmeyi düşünmediği belirtiliyor.

Bayern Münih, Arsenal, Chelsea, PSG ve Liverpool da 22 yaşındaki yıldızın peşinde.

11 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon 45 maçta 11 gol ve 7 asist kaydeden Williams, Avrupa’nın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkıyor.