Guendouzi'nin uçağa biner binmez ilk isteği şaşkına çevirdi: Galatasaray detayı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, özel uçakla İtalya'dan İstanbul'a gelirken, ilk isteğini yanındaki sarı lacivertlilere aktardı. Şaşkına dönen yöneticiler, "Ne diyorsun Matteo?" derken, bunu teknik direktör Domenico Tedesco'ya ileteceklerini bildirdiler.

Fenerbahçe'nin sağlık kontrolü sonrası Fransız futbolcuyla 4.5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı da belirtildi.

Guendouzi’nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: Fenerbahçe taraftarı uçağı takibe aldı

Sabah'taki habere göre; Matteo Guendouzi, kendisini almaya gelen sarı lacivertilelere uçakta cumartesi günü Galatasaray'la yapılacak Süper Kupa finalinde ilk 11'de oynamak istediğini iletti.

Matteo Guendouzi, Lazio formasını son olarak dün Serie A'da Fiorentina ile oynanan ve 2-2 biten maçta giymişti. Fransız futbolcu bu maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

KARARI TEDESCO VERECEK

Matteo Guendouzi, sağlık kontrolünden geçirilip. sözleşme imzalayacak. Dana sonra takımla ilk antrenmana çıkacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarla isteyip aldırdığı futbolcuyu Galatasaray derbisinde oynatıp oynatmayacağı merakla bekleniyor.

Hazır geldiği belirtilen futbolcunun ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna girebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe, futbolcu uçaktayken şu açıklamayı yapmıştı:

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."