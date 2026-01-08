Guendouzi’nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: Fenerbahçe taraftarı uçağı takibe aldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe’de Guendouzi heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu bugün İstanbul’da olacak. Guendouzi'nin havalimanına giderken ilk görüntüsü de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızına kavuşuyor!
Süper Lig’de ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, Anthony Musaba’nın ardından Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi’yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandıran transferde Guendouzi'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı.
İtalya'dan Türkiye'ye gelecek yıldızı futbolcunun havalimanına giderken görüntüsü de ortaya çıktı.

BUGÜN İSTANBUL'DA

26 yaşındaki futbolcu bugün öğle saatlerinde İstanbul’da olacak. Guendouzi’nin 13:30-14:00 sularında İstanbul’a iniş yapması bekleniyor. Sarı - Lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun uçağını canlı takibe aldılar.ucak1-001.pngTaraflar, bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Fransız oyuncu ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

UÇAK KALKTI! EŞİ İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Matteo Guendouzi’nin eşi Maelle’nin uçak paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Maelle paylaşımına “Yeni bölüm” notunu düştü.

esi.jpgfbe.png

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

  • Futbola Paris Saint Germain altyapısında başladı.

  • Ardından Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.
  • Avrupa’nın üst düzey liglerinde tecrübe kazanan Guendouzi, hem defansif hem ofansif katkı verebilen bir orta saha olarak biliniyor.

guendouzi1-002.jpg

PERFORMANSI:

  • Bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta görev aldı.
  • 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

GUENDOUZI GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK M?

Guendouzi’nin İstanbul’a gelişiyle birlikte Fenerbahçe’nin Süper Kupa finalinde yeni transferini sahada görme ihtimali de gündeme geldi.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi'nin, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde sahada olmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.
26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, dün Lazio formasıyla son maçına çıktı.
İstanbul’a geldikten sonra takımla idmana çıkması halinde ilk 11’de başlama ihtimali bulunduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun finalde oynayabilmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu.
Guendouzi’nin cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

