Deniz Çoban derbide kırmızı kart görmesi gereken futbolcuyu açıkladı

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtti.

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Deniz Çoban'ın Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtti. Bu yorum dikkat çekti.

HALİL UMUT MELER YORUMU

Deniz Çoban, derbinin hakemi Halil Umut Meler'in performansı hakkında, "Karşılaşma bir derbi maçı olmasına rağmen hakem açısından çok sayıda kritik karar yaşanmadı. Halil Umut Meler, birkaç hatalı faul ve kart kararlarına rağmen maçın kaderini etkileyecek kritik yanlışlara imza atmadı.
2. dakikada hakemin yanlış pozisyon alması sonucu top kendisine çarptı. Fenerbahçe etkili bir atağa çıkarken oyunun durdurulması ve hakem atışıyla yeniden başlatılması kural gereği doğruydu. 4. dakikada ceza sahasında Lemina’nın eline gelen top sonrası verilen devam kararı yerindeydi. Top, Lemina’nın takım arkadaşının uzaklaştırma vuruşu sonrası eline temas etti'' dedi.

''SANCHEZ'İN SARI KARTI DOĞRUYDU''

Davinson Sanchez'e sarı kart kararının doğru olduğunu belirten Çoban, ''Mevcut kurallar bu tür durumlarda oyunun devam etmesini emrediyor. 18. dakikada Fenerbahçe lehine verilen faul kararı hatalıydı. Ancak bu karara sert şekilde itiraz eden Sanchez’e gösterilen sarı kart, itirazın dozu nedeniyle doğruydu. 33. dakikada Sallai’ye, avantaj uygulandıktan sonra gösterilen sarı kartın ise gereksiz olduğu kanaatindeyim'' ifadelerini kullandı.

sane.webp
Halil Umut Meler bu pozisyonda kartına başvurmadı

''LEROY SANE ATILMALIYDI''

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getiren Deniz Çoban, ''36’da Galatasaray’ın iptal edilen golü doğruydu. Yunus’un eline temas eden top, hemen ardından aynı oyuncu tarafından gole çevrildi; kural bu durumda golün iptal edilmesini açıkça emrediyor. 41’de Guendouzi’nin kafa hizasına Sane’nin ayağının kalktığı pozisyonda sarı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. 43’te Sane’nin topu saklarken sağ ayağıyla Kerem’in ayağına bastığı pozisyonda ikinci sarı bence daha doğru olurdu. Böylesi pozisyonların hakem takdirinde olduğunu belirtmeliyim. Hakemin oyunu devam ettirmesi ise çok yanlıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

