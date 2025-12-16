Abdülkerim Durmaz Eyüpspor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor-Fenerbahçe maçına dair tahmin yaptı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

20 Aralık Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Yoluna yenilgisiz olarak devam eden Fenerbahçe, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik alarak topladığı 36 puanla 2. sırada yer alıyor.

Kötü bir dönem geçiren Eyüpspor ise 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Orhan Ak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, 13 puanla küme hattında 17. sırada bulunuyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Eyüpspor - Fenerbahçe maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u yeneceğini ifade etti.

