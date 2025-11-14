Fransa fark attı Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 9. hafta, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
D Grubu'nda Fransa, Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yendi. Liderliği garantileyen Fransa Dünya Kupası bileti alırken Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.
F Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti, Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 yendi. Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ronaldo, 226. kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
NORVEÇ SÖRLOTH'LA COŞTU
I Grubu'nda Norveç, Estonya'yı Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ikişer golüyle 4-1 yendi. Son maçlar öncesi en yakın rakibi İtalya'nın 3 puan önünde liderlikte bulunan Norveç, 17 gol averaj farkıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı.
İngiltere'nin önceden Dünya Kupası bileti aldığı K Grubu'nda ise Arnavutluk, ikinci sırayı garantileyerek play-off'lara kaldı.
Toplu sonuçlar şöyle:
D Grubu
Azerbaycan-İzlanda: 0-2
Fransa-Ukrayna: 4-0
F Grubu
Ermenistan-Macaristan: 0-1
İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0
I Grubu
Norveç-Estonya: 4-1
Moldova-İtalya: 0-2
K Grubu
Andorra-Arnavutluk: 0-1
İngiltere-Sırbistan: 2-0