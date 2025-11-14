Fransa fark attı Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları

Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 4 grupta 8 maçla devam edildi. Fransa fark attı Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 9. hafta, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

D Grubu'nda Fransa, Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yendi. Liderliği garantileyen Fransa Dünya Kupası bileti alırken Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.

F Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti, Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 yendi. Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ronaldo, 226. kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

NORVEÇ SÖRLOTH'LA COŞTU

Sörloth'u isteyen Türk takımı ortaya çıktı: İspanyollar açıkladıSörloth'u isteyen Türk takımı ortaya çıktı: İspanyollar açıkladı

I Grubu'nda Norveç, Estonya'yı Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ikişer golüyle 4-1 yendi. Son maçlar öncesi en yakın rakibi İtalya'nın 3 puan önünde liderlikte bulunan Norveç, 17 gol averaj farkıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı.

İngiltere'nin önceden Dünya Kupası bileti aldığı K Grubu'nda ise Arnavutluk, ikinci sırayı garantileyerek play-off'lara kaldı.

Toplu sonuçlar şöyle:

D Grubu

Azerbaycan-İzlanda: 0-2

Fransa-Ukrayna: 4-0

F Grubu

Ermenistan-Macaristan: 0-1

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0

I Grubu

Norveç-Estonya: 4-1

Moldova-İtalya: 0-2

K Grubu

Andorra-Arnavutluk: 0-1

İngiltere-Sırbistan: 2-0

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

