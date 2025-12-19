UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Samsunspor, Alman ekibi Mainz'a konuk oldu.

SAMSUNSPOR 2-0 KAYBETTİ

MEWA Arena'da oynanan mücadelede Samsunspor, Mainz'a 2-0 mağlup oldu.

Mainz'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Widmer ve 48. dakikada penaltıdan Amiri attı.

TFF Süper Lig efsanesini küme düşürdü

SAMSUNSPOR PLAY-OFF OYNAYACAK

Bu sonuçla Samsunspor, 10 puanla 12. sırada kaldı ve son 16 turuna katılmak için play-off turu oynayacak.

Mainz ise puanını 13 yaparak 6. sırada yer aldı ve son 16 turu biletini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.

11. dakikada Samsunspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Amiri'nin sert vuruşunda Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

14. dakikada Mainz 05'in ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Amiri kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda ağlara yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk parmakları ile kornere çeldi.

24. dakikada Musaba'nın pasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top kaleci Batz'dan döndü. Meşin yuvarlak Holse'nin önünde kaldı. Danimarkalı futbolcunun boş ağlara göndermek istediği top Emre Kılınç'a çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Amiri'nin sert şutunda defanstan sekerek direk kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden kornere tokatladı.

44. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Js Lee'nin pasına hareketlenen Widmer'in ceza sahası içine girer girmez sert vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlara gitti: 1-0.