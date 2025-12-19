TFF Süper Lig efsanesini küme düşürdü

2. Lig'de boy gösteren Yeni Malatyaspor, kadro eksiğinden dolayı maçlara çıkamıyor.

Sarı-siyahlı ekip, son 2 haftada finansal kriz ve bahis soruşturmasında futbolcuların ceza almasından dolayı takım kuramadı.

Bu sebepten dolayı üst üste ikinci kez maça çıkamadı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ: KARAR ÇIKTI

Yeni Malatyaspor, üst üste 2. kez maça çıkamadığı için Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor'un 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ''YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan GRANNY’S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA, karar verilmiştir'' denildi.

SÜPER LİG'DE FIRTINA GİBİ ESİYORDU

İlk kez 2017 yılında Süper Lig'de boy gösteren Yeni Malatyaspor, 2019 yılında Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama başarısı göstermişti.

Son kez 2022'de Süper Lig'de yer alan Malatya ekibi, 2024-2025'te 1. Lig'den, bu sezon da 2. Lig'den düştü.