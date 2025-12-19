Fenerbahçe'den 8'de 8: Zaragoza'yı devirdi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 31 sayı farkla 95-64 mağlup etti ve 8'de 8 yaptı.