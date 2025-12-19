Fenerbahçe'den Santarelli'den sonra Abbondanza kararı

Fenerbahçe Kulübü'nün kadın voleybol takımının başına Filenin Sultanları'nın yanı sıra İtalya'nın Imoco takımını da çalıştıran Daniele Santerelli'yi getirmek için harekete geçtiği ileri sürülmüştü.

İddiayı ortaya atan İtalyan basınında çıkan haberde "Daniele Santarelli'nin, Haziran 2027'ye kadar Imoco ile sözleşmesi olmasına rağmen, voleybol tarihinde destansı sayfalar yazdığı ve her şeyi kazandığı kulüpten ayrılabileceğine dair söylentiler yayıldı. Dünya Kupası'nda ikinci olan Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü Daniele Santarelli, bir kulüple birlikte Türkiye'ye transfer olabilir.

Fenerbahçe'den ligi alt üst edecek hamle: Santarelli geliyor

44 yaşındaki teknik direktörün, Alessia Orro'nun da forma giydiği ve mükemmel bir kadroya sahip Fenerbahçe'den bir teklif aldığı bildiriliyor. İstanbul ekibinin şu anki teknik direktörü ise Marcello Abbondanza. Ayrıca dolaşan söylentiler, son sezonların en başarılı takımının başına kimin geçeceğini de öngörüyor. Santarelli'nin yerine, yenilenmiş ancak aynı derecede rekabetçi ve hırslı bir kadroyla, iki sezondur Vero Volley Milano'yu çalıştıran Stefano Lavarini'nin geçeceği belirtiliyor. Bu takım, son haftalarda Conegliano'nun hegemonyasını ilk kez sarsarak İtalyan Süper Kupası'nda onları mağlup etmişti" iddiaları da yer almıştı.

FENERBAHÇE'DEN ABBONDANZA HAMLESİ

Bu iddianın yayılmasının ardından Fenerbahçe harekete geçti.

Sarı lacivertli kulübün Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler başladığı bildirildi.

Takımın başındaki üçüncü dönemini yaşayan İtalyan başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşüldüğü belirtildi.

Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.