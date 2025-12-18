Fenerbahçe'den ligi alt üst edecek hamle: Santarelli geliyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yaptığı flaş transferlere rağmen Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ı geçmeyi bir türlü başaramadı. Finallerde hep rakibine kaybeden sarı lacivertli takım ligde de bu sezon rakibine kendi sahasında yenildi.

Son maçın ardından İtalyan basınında gündem olacak bir iddia yer aldı.

Volleymagazine'deki habere göre Fenerbahçe Medicana takımın başına Filenin Sultanları'nın yanı sıra İtalya'nın Imoco takımını da çalıştıran Daniele Santerelli'yi getirmek için harekete geçti.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI"

Haberde, "Daniele Santarelli'nin, Haziran 2027'ye kadar Imoco ile sözleşmesi olmasına rağmen, voleybol tarihinde destansı sayfalar yazdığı ve her şeyi kazandığı kulüpten ayrılabileceğine dair söylentiler yayıldı. Dünya Kupası'nda ikinci olan Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü Daniele Santarelli, bir kulüple birlikte Türkiye'ye transfer olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Haberin devamında da "Foligno'lu 44 yaşındaki teknik direktörün, Alessia Orro'nun da forma giydiği ve mükemmel bir kadroya sahip Fenerbahçe'den bir teklif aldığı bildiriliyor. İstanbul ekibinin şu anki teknik direktörü ise Marcello Abbondanza. Ayrıca dolaşan söylentiler, son sezonların en başarılı takımının başına kimin geçeceğini de öngörüyor. Santarelli'nin yerine, yenilenmiş ancak aynı derecede rekabetçi ve hırslı bir kadroyla, iki sezondur Vero Volley Milano'yu çalıştıran Stefano Lavarini'nin geçeceği belirtiliyor. Bu takım, son haftalarda Conegliano'nun hegemonyasını ilk kez sarsarak İtalyan Süper Kupası'nda onları mağlup etmişti" iddiaları da yer aldı.