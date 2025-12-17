Fenerbahçeli oyuncular maç sonu saha ortasında nöbet tuttu: Böylesi ilk kez görüldü

Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının ardından yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli basketbolcuların saha ortasında nöbet tuttuğu görüldü.

Euroleague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Panathinaikos ile kozlarını paylaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçta Yunan ekibi, Panathinaikos parkeden 81-77 galip ayrıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

LOGONUN ÜZERİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİLER

Gergin geçen mücadelenin ardından tartışmalar daha da büyüdü. Panathinaikoslu basketbolcuların saha ortasındaki Fenerbahçe logosunun üstünde fotoğraf çektirmek istemesi tansiyonu yükseltti.

Icardi cephesinden Fenerbahçe iddiası için bomba açıklamaIcardi cephesinden Fenerbahçe iddiası için bomba açıklama

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR NÖBET TUTTU

Taraflar arasında tartışma çıkarken araya orada bulunan görevliler girdi. Panathinaikos daha sonrasında arkasını dönerek taraftarlarını selamladı. Fenerbahçeli basketbolcular ise fotoğraf çekilmemesi için saha ortasında nöbet tuttu.

ERGİN ATAMAN’DAN SALONDAKİ TARAFTARLARA TEPKİ

Yayıncı kuruluşa konuşan Ergin Ataman da maç içerisinde yaşananlara sert tepki gösterdi. Ataman, taraftarların kendisi ve ailesine küfür ettiğini belirterek ağır ifadelerde bulundu.

Ataman konuşmasında “Salondaki 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı” dedi.

fgbgghn.jpg

SERİ SON BULDU

Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe Beko’nun 6 maçlık galibiyet serisi son buldu ve 6. mağlubiyetini yaşadı. Öte yandan Panathinaikos ise ligdeki 10. galibiyetini elde etti.

