UEFA'dan İsrail ekibine ceza
UEFA, Stuttgart - Maccabi Tel Aviv maçında yaşananlar nedeniyle İsrail ekibine ceza verdi.

UEFA, Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması sebebiyle Maccabi Tel Aviv Kulübüne para cezası verdi.

IRKÇI VE AYRIMCI DAVRANIŞLAR NEDDENİYLE CEZA ALDILAR

UEFA'nın açıklamasına göre Maccabi Tel Aviv, Almanya ekibi Stuttgart'a konuk olduğu 6. hafta maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırıldı.

ERTELEMELİ BİLET SATIŞI YASAĞI

Ayrıca Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına, bir UEFA müsabakası için iki yıl ertelemeli olarak bilet satış yasağı getirildi.

MAÇ İÇERİSİNDE SLOGAN ATTILAR

Almanya medyasında yer alan haberlerde, bazı İsrailli taraftarların maç sırasında "Gazze'de artık okul yok, çünkü artık çocuk yok", "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları attığı belirtilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

