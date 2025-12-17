Galatasaray ters köşe yaptı: Asıl plan ortaya çıktı

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar devam ediyor. Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda yönetim, ters köşe yaptı.

HEDEF GÖZTEPE’DEN ANTHONY DENNIS

Yönetimin, Brentford forması giyen Vitaly Janelt ile ilgilendiği iddia edilirken gerçek bambaşka çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de forma giyen Anthony Dennis’i transfer etmek istiyor.

ARTI 2 KURALINDAN FAYDALANIYOR

Galatasaray’ın 2004 doğumlu olan Anthony Dennis’i +2 yabancı kuralından faydalanması nedeniyle ilk sıraya yazdığı öğrenildi.

Icardi cephesinden Fenerbahçe iddiası için bomba açıklama

10 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

2023 yılında oyuncuyu kadrosuna katan Göztepe ise olası bir transfer için takımlardan 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

15 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Göztepe formasıyla 15 maça çıkan Anthony Dennis, 3 gol kaydetmeyi başardı.