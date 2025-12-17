Galatasaray'da kritik mağlubiyet
Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.
ECZACIBAŞI’NDAN NET GALİBİYET
Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıları setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.
BEŞİNCİ SIRAYA GERİLEDİLER
Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, 3. sıraya yerleşti. Aynı puandaki Galatasaray Daikin ise 5. sıraya geriledi.
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Bengisu Aygün, Stysıak (Simge Aköz, Rettke, Meliha Diken, Boden)
Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla (Eylül Yatgın, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik, Bongaerts)
Setler: 25-23, 25-17, 25-21
Süre: 85 dakika (30, 27, 28)