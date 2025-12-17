Galatasaray'da kritik mağlubiyet

Galatasaray'da kritik mağlubiyet
Yayınlanma:
Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olan Galatasaray Daikin, rakibine mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.

ECZACIBAŞI’NDAN NET GALİBİYET

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıları setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

lmgflkkf.jpg

BEŞİNCİ SIRAYA GERİLEDİLER

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, 3. sıraya yerleşti. Aynı puandaki Galatasaray Daikin ise 5. sıraya geriledi.

Galatasaray ters köşe yaptı: Asıl plan ortaya çıktıGalatasaray ters köşe yaptı: Asıl plan ortaya çıktı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Bengisu Aygün, Stysıak (Simge Aköz, Rettke, Meliha Diken, Boden)

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla (Eylül Yatgın, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik, Bongaerts)

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Süre: 85 dakika (30, 27, 28)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Spor
Fenerbahçeli oyuncular maç sonu saha ortasında nöbet tuttu: Böylesi ilk kez görüldü
Fenerbahçeli oyuncular maç sonu saha ortasında nöbet tuttu: Böylesi ilk kez görüldü
Hacıosmanoğlu Katar ile iş birliği yaptı
Hacıosmanoğlu Katar ile iş birliği yaptı