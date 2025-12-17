Hacıosmanoğlu Katar ile iş birliği yaptı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'a giderek iş birliği anlaşmasına imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Katar’ın Başkenti Doha’ya gitti.

KATAR İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILDI

Burada Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain ile görüşen Hacıosmanoğlu, mevkidaşıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

ORTAK PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Yapılan anlaşma kapsamında futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

KARŞILIKLI HEDİYE VERDİLER

İmza töreninin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Katar Futbol Federasyonu başkanları arasında hediye takdimi gerçekleştirildi.

Hacıosmanoğlu, A Milli Takımımız’ın formasını verirken Al Buainain de Katar formasını hediye etti.

