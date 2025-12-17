Icardi cephesinden Fenerbahçe iddiası için bomba açıklama

Fenerbahçe eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Icardi sözlerine menajerinden yanıt geldi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi’nin transfer sürecine dair ortaya atılan iddialar üzerine açıklama geldi.

“İLK TEMAS GALATASARAY’DAN GELDİ”

TRT Spor’a konuşan Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, Fenerbahçe eski yöneticisi Selahattin Baki’ye cevap verdi.

İddiaları yalanlayan Elio Pino açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim. İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, PSG'deki yerini kazanmak istiyordu. Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sunuldu. Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir.

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Selahattin Baki, katıldığı bir programda Mauro Icardi için "İlk bize önerildi. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı" demişti.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray ile 4. senesini geçiren Mauro Icardi, toplamda 108 maça çıkarken 69 gol ve 22 asist kaydetti. Mauro Icardi bu süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

