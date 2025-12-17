Beşiktaş ve Trabzonspor arasında kriz çıktı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Ernest Muçi için sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

SERDAL ADALI: "MUKAVELESİNİN HARİCİNDE BİR ALTERNATİF YOK"

Sözleşmede yazan paradan indirim yapmayan Serdal Adalı, "Muçi'nin şartları mukavelesinde yazıyor. Mukavele gerçekleşirse, transferi gerçekleşir. Mukavelesinin haricinde herhangi bir alternatifi yok” ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL DOĞAN: "ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BU PARALARI ÖDEYİP ALACAKTIR"

Ertuğrul Doğan katıldığı bir canlı yayında Ernest Muçi hakkında "Yanılmıyorsam, Muçi'nin bonservisini almamız için 6-6.5 milyon euro civarında bir para vermemiz gerekiyor, 5 taksitle. Hocamız istedikten sonra Trabzonspor da üç aşağı beş yukarı bu paraları ödeyip Muçi'yi alacaktır” demişti.

SÖZLEŞMEDE 8.5 MİLYON EURO YAZIYOR

Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi için Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: