Ahmet Çakar serbest kalır kalmaz Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Ahmet Çakar, Galatasaray - Başakşehir maçı için tahminde bulundu.

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 18 Aralık Perşembe günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

“BAŞAKŞEHİR KAYBETMEZ”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, maç sonucu için tahminde bulundu. Çakar, Başakşehir’in kaybetmeyeceğini öne sürdü.

juuiiuk.jpg

ANJİYO OLDU

Ahmet Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar, hastanedeki tedavisinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’a gitti.

Ahmet Çakar'dan olay yaratacak Galatasaray lobisi iddiası: Karşıma hukuk çıkar!Ahmet Çakar'dan olay yaratacak Galatasaray lobisi iddiası: Karşıma hukuk çıkar!

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Yasal sitelerde bahis oynadığını kabul eden Ahmet Çakar, yasa dışı bir şekilde oynamadığını İfadesini veren Ahmet Çakar, yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

YORUMCULUĞA DÖNDÜ

Ahmet Çakar, serbest bırakılmasının ardından Beyaz Futbol, Derin Futbol ve Youtube programlarındaki spor yorumculuğu görevine geri döndü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
