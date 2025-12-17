Ahmet Çakar serbest kalır kalmaz Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 18 Aralık Perşembe günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
“BAŞAKŞEHİR KAYBETMEZ”
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, maç sonucu için tahminde bulundu. Çakar, Başakşehir’in kaybetmeyeceğini öne sürdü.
ANJİYO OLDU
Ahmet Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar, hastanedeki tedavisinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’a gitti.
Ahmet Çakar'dan olay yaratacak Galatasaray lobisi iddiası: Karşıma hukuk çıkar!
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ
Yasal sitelerde bahis oynadığını kabul eden Ahmet Çakar, yasa dışı bir şekilde oynamadığını İfadesini veren Ahmet Çakar, yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
YORUMCULUĞA DÖNDÜ
Ahmet Çakar, serbest bırakılmasının ardından Beyaz Futbol, Derin Futbol ve Youtube programlarındaki spor yorumculuğu görevine geri döndü.