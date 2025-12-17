Ahmet Çakar'dan olay yaratacak Galatasaray lobisi iddiası: Karşıma hukuk çıkar!

Ahmet Çakar'dan olay yaratacak Galatasaray lobisi iddiası: Karşıma hukuk çıkar!
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, çok çarpıcı Galatasaray iddiasında bulundu. Çakar, "Bunları anlattım mı karşıma hukuk çıkar" dedi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı lobi iddiasında bulundu.

Çakar, A Spor Youtube kanalında "Türkiye'de ve dünyada lobisi en güçlü Türk takımı hangisidir? Fenerbahçe mi Galatasaray mı BeşiktaşTrabzonspor mu?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Çok şeyler bildiğini vurgulayan Ahmet Çakar, "Anlatırsam karşıma hukuk çıkar" dedi.

"GALATASARAY UZAK ARA BİRİNCİDİR"

Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Polisler gelmeden Ahmet Çakar'ın telefonu kırılmış! Sır dolu olayı bizzat anlattıPolisler gelmeden Ahmet Çakar'ın telefonu kırılmış!

"Türkiye'de ve dünyada tartışmasız Galatasaray. Yani öyle şeyler bilirim ki bunları anlattım mı karşıma hukuk çıkar.

Galatasaray camiası lobide Türkiye'de uzak ara birincidir. Bu lobi onlar iyi bir şey değildir ha. Bazen iyi olur bazen bu etik dışı olabilir.
Yani Galatasaray'ın lobisi güçlü derken ay ne güzel bak lobi böyle lobi ille de etik diye bir şey düşünme anlatabiliyor muyum?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi resmen açıkladı: El yakıyor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi resmen açıkladı: El yakıyor
Fenerbahçe'de sürpriz: 2 futbolcu imzayı attı
Fenerbahçe'de sürpriz: 2 futbolcu imzayı attı
TFF'den flaş bahis kararı: Tarihler değişti
TFF'den flaş bahis kararı: Tarihler değişti