Ahmet Çakar'dan olay yaratacak Galatasaray lobisi iddiası: Karşıma hukuk çıkar!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı lobi iddiasında bulundu.

Çakar, A Spor Youtube kanalında "Türkiye'de ve dünyada lobisi en güçlü Türk takımı hangisidir? Fenerbahçe mi Galatasaray mı Beşiktaş mı Trabzonspor mu?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Çok şeyler bildiğini vurgulayan Ahmet Çakar, "Anlatırsam karşıma hukuk çıkar" dedi.

"GALATASARAY UZAK ARA BİRİNCİDİR"

Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ve dünyada tartışmasız Galatasaray. Yani öyle şeyler bilirim ki bunları anlattım mı karşıma hukuk çıkar.

Galatasaray camiası lobide Türkiye'de uzak ara birincidir. Bu lobi onlar iyi bir şey değildir ha. Bazen iyi olur bazen bu etik dışı olabilir.

Yani Galatasaray'ın lobisi güçlü derken ay ne güzel bak lobi böyle lobi ille de etik diye bir şey düşünme anlatabiliyor muyum?"