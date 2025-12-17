Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi resmen açıkladı: El yakıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü saat 20.30’da Beşiktaş ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçının bilet satış programını ve fiyatlarını açıkladı. Bilet fiyatları el yakıyor.

Açıklama şöyle:

Bilet satış programı şu şekilde:

18 Aralık Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

19 Aralık Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

20 Aralık Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAK

Maça 24 saat kala ve sonrası da dâhil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlarımız, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.

2024/11/08/hbfb.jpgUygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 950,00 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

