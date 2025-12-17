Amedspor'da bahis depremi: TFF'nin açıklaması sonrası karar çıktı

Amedspor'da bahis depremi: TFF'nin açıklaması sonrası karar çıktı
Yayınlanma:
TFF'nin bahis oynadığı tespit edilen futbolculara verdiği cezalar sonrası Amedspor'da beklenen karar çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nca (TFF) yürütülen bahis soruşturması kapsamında yüzlerce futbolcu ve hakem men cezası aldı.

AMEDSPORLU 2 FUTBOLCUYA MEN CEZASI

TFF, bahis oynadıkları tespit edilen Amedsporlu futbolcular Uğur Adem Gezer ve Oktay Aydın’a men cezası verdi.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Gelen cezalar sonrası harekete geçen Amedspor yönetimi, her iki futbolcunun da sözleşmesini feshetti. Konuya dair açıklamalarda bulunan Amedspor Başkanı Nahit Eren şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar yapılmamış olması bir eksikliktir. Kirlilik oluştuğunda, zarar verildiğinde müdahale edilmeyip 10 yıl sonra bu operasyonların yapılması doğru değil. O kirlilik yaşandığında hangi takıma zarar verildiyse o zaman müdahale edilmeli, mağduriyetler o zaman telafi edilmeliydi. Takımımızda bahis oynadığı tespit edilen oyuncular vardı, sözleşmelerini tamamen feshettik.

1. LİG'DE LİDERLER

1. Lig’de mücadele eden Amedspor geride kalan 17 haftada 35 puan topladı ve liderliğe yerleşti. Diyarbakır ekibinin en yakın takipçisi Pendikspor'un ise 32 puanı bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

