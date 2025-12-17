Fenerbahçe'de sürpriz: 2 futbolcu imzayı attı

Fenerbahçe'de sürpriz: 2 futbolcu imzayı attı
Yayınlanma:
Fenerbahçze'de sürpriz imzalar. 2 futbolcu yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de sürpriz imzalar atıldı.

Sarı lacivertliler, U19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, futbol direktörü Devin Özek ile Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.

Fenerbahçe'ye kötü haber: BBC Lewandowski'yi duyurduFenerbahçe'ye kötü haber: BBC Lewandowski'yi duyurdu

Futbol direktörü Devin Özek “Altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A Takım ile birçok antrenmanda ve müsabakada yer alan futbolcularımızın, Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle A Takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim" derken, genç futbolcular şunları söyledi:

GENÇLERDEN İLK SÖZLER

Kuzey Sapaz: “Gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim.”

2024/11/08/hbfb.jpgKamil Efe Üregen: “Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi resmen açıkladı: El yakıyor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi resmen açıkladı: El yakıyor
TFF'den flaş bahis kararı: Tarihler değişti
TFF'den flaş bahis kararı: Tarihler değişti