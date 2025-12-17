Fenerbahçe'ye kötü haber: BBC Lewandowski'yi duyurdu

Barcelona ile sözleşmesinin son yılında olan Robert Lewandowski iddiası Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski’nin transferinde yeni bir gelişme yaşandı. BBC’nin haberine göre Polonyalı yıldız, MLS ekibi Chicago Fire ile görüşme gerçekleştirdi ve bu temasın oldukça olumlu geçtiği belirtildi. Haberde transferin önünde hiçbir engel kalmadığı duyruldu.

BARCELONA'DA SON SENESİ

Lewandowski, Barcelona ile sözleşmesinin son yılında bulunuyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız oyuncunun ocak ayında ayrılığı da gündemde. Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin de yıldız oyuncuyla ilgilendiği iddiası Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

BBC DUYURDU

BBC’nin aktardığı bilgilere göre Chicago Fire, Lewandowski’yi sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Görüşmeye dair kaynaklar, Lewandowski’nin transfere açık olduğunu ve maaşının sorun teşkil etmeyeceğini ifade etti.

Lewandowski uzun yıllar Bayern Münih forması giydi

İKİNCİ SEÇENEK ARABİSTAN

Lewandowski’nin önünde Barcelona’da kalmak, Suudi Arabistan’a gitmek veya MLS’e transfer olmak gibi seçenekler bulunuyor. Ancak MLS’in oyuncu için güçlü bir ihtimal olduğu vurgulanıyor.

Lewandowski’nin adı Inter Miami ile de anılsa da, MLS’e gelmesi halinde en güçlü adayın Chicago Fire olduğu öne çıkarıldı.