Fenerbahçe'ye kötü haber: BBC Lewandowski'yi duyurdu

Fenerbahçe'ye kötü haber: BBC Lewandowski'yi duyurdu
Yayınlanma:
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Lewandowski haberleri sonrası sıcak bir gelişme yaşandı. İngilizlerin dev kurulu BBC Lewandowski haberini duyurdu.

Barcelona ile sözleşmesinin son yılında olan Robert Lewandowski iddiası Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski’nin transferinde yeni bir gelişme yaşandı. BBC’nin haberine göre Polonyalı yıldız, MLS ekibi Chicago Fire ile görüşme gerçekleştirdi ve bu temasın oldukça olumlu geçtiği belirtildi. Haberde transferin önünde hiçbir engel kalmadığı duyruldu.

BARCELONA'DA SON SENESİ

Lewandowski, Barcelona ile sözleşmesinin son yılında bulunuyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız oyuncunun ocak ayında ayrılığı da gündemde. Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin de yıldız oyuncuyla ilgilendiği iddiası Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çektiFenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı...

BBC DUYURDU

BBC’nin aktardığı bilgilere göre Chicago Fire, Lewandowski’yi sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Görüşmeye dair kaynaklar, Lewandowski’nin transfere açık olduğunu ve maaşının sorun teşkil etmeyeceğini ifade etti.

robert-lewandowski.jpg
Lewandowski uzun yıllar Bayern Münih forması giydi

İKİNCİ SEÇENEK ARABİSTAN

Lewandowski’nin önünde Barcelona’da kalmak, Suudi Arabistan’a gitmek veya MLS’e transfer olmak gibi seçenekler bulunuyor. Ancak MLS’in oyuncu için güçlü bir ihtimal olduğu vurgulanıyor.
Lewandowski’nin adı Inter Miami ile de anılsa da, MLS’e gelmesi halinde en güçlü adayın Chicago Fire olduğu öne çıkarıldı.

Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Spor
Serdal Adalı MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladı
Serdal Adalı MHK'nın sinir uçlarıyla oynadığı 3 takımı açıkladı
Nihat Özdemir geri dönüyor: Fenerbahçe açıklaması
Nihat Özdemir geri dönüyor: Fenerbahçe açıklaması
Dursun Özbek: 200 milyon dolar
Dursun Özbek: 200 milyon dolar