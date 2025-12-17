TFF’den dikkat çeken bahis kararı geldi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için ara transfer döneminde tarih değişikliğine gitti. Futbolda yaşanan bahis operasyonları ve kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan karar resmen açıklandı.

TFF resmi internet sitesinden "2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yayınladı.

Devletin tüm kanalları devreye sokuldu

Bahis soruşturması sonrası TFF binin üzerinde futbolcuyu PFDK'ya sevk etmiş ve bahis oynadığı tespit edilen oyunculara ağır hak mahrumiyeti cezaları gelmişti. Kulüplerin TFF'ye başvurusuna Hacıosmanoğlu da kayıtsız kalmadı. TFF ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti.

Bahis yasağı resmen geliyor: 3 Bakanlık düğmeye bastı

İŞTE YENİ TRANSFER TAKVİMİ:

TFF’nin açıklamasına göre ara transfer dönemi:

Başlangıç: 2 Ocak 2026

Bitiş: 6 Şubat 2026

Daha önce açıklanan takvim ise 5 Ocak - 10 Şubat 2026 tarihleri arasındaydı.

3 GÜN ÖNE ÇEKİLDİ

Bahis soruşturmaları ve kulüplerin yoğun gündemi nedeniyle TFF, ara transfer dönemini 3 gün öne çekip 4 gün kısaltarak yeni takvimi duyurdu.

Bu karar, kulüplerin kadro planlamalarını daha erken yapabilmelerine olanak sağlayacak.