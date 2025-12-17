Bahis yasağı resmen geliyor: 3 Bakanlık düğmeye bastı

Bahis yasağı resmen geliyor: 3 Bakanlık düğmeye bastı
Yayınlanma:
Spor dünyasını kasıp kavuran bahis operasyonları sonrası yeni bir dönem başlıyor! Adalet, İçişleri ve Aile Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla, alkol ve sigara reklam yasağına benzer şekilde bahis reklamları da yasaklanacak. Bahis yasağı resmen geliyor.

Son dönemde özellikle gençler arasında artan bahis kullanımı tartışmalara yol açarken, hükümet yeni bir düzenleme için harekete geçti. Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının ortak yürüttüğü teknik çalışma kapsamında, bahis reklamlarının yasaklanması gündeme geldi.

Bahis soruşturması sonrası üst lige çıkmayı talep ettiler: Devletin tüm kanalları devreye sokulduDevletin tüm kanalları devreye sokuldu

3 BAKANLIK DEVREDE

Hazırlanan düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak kanun teklifine eklenecek. Teklifte ayrıca doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması da yer alıyor. Böylece alkol ve sigara reklamlarına getirilen yasak, bahis için de uygulanacak.

Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması! "Hayretlere düşürmüştür"Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması: Hayret

15-18 YAŞ DÜZENLEMESİ

Yeni düzenleme kapsamında 15-18 yaş arasındaki çocukların bahis sitelerine ve uygulamalarına erişiminin engellenmesi için ek tedbirler alınacak.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye bir süredir yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturmalarıyla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada birçok futbolcu ve yönetici tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu yaklaşık 1.500 hakem ve futbolcuya ağır cezalar verdi. Bahis operasyonlarında önümüzdeki günlerde 3. dalganın da gelmesi bekleniyor.

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Spor
