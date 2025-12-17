Bahis yasağı resmen geliyor: 3 Bakanlık düğmeye bastı

Son dönemde özellikle gençler arasında artan bahis kullanımı tartışmalara yol açarken, hükümet yeni bir düzenleme için harekete geçti. Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının ortak yürüttüğü teknik çalışma kapsamında, bahis reklamlarının yasaklanması gündeme geldi.

Devletin tüm kanalları devreye sokuldu

3 BAKANLIK DEVREDE

Hazırlanan düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak kanun teklifine eklenecek. Teklifte ayrıca doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması da yer alıyor. Böylece alkol ve sigara reklamlarına getirilen yasak, bahis için de uygulanacak.

15-18 YAŞ DÜZENLEMESİ

Yeni düzenleme kapsamında 15-18 yaş arasındaki çocukların bahis sitelerine ve uygulamalarına erişiminin engellenmesi için ek tedbirler alınacak.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye bir süredir yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturmalarıyla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada birçok futbolcu ve yönetici tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu yaklaşık 1.500 hakem ve futbolcuya ağır cezalar verdi. Bahis operasyonlarında önümüzdeki günlerde 3. dalganın da gelmesi bekleniyor.