Recep Çınar saha içindeki müthiş itirafı açıkladı: Hacıosmanoğlu sözünde durur mu?

Gazeteci Recep Çınar, Fenerbahçe-Konyaspor maçında sahanın içindeki itirafı açıklarken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.

Çınar, maçın çözülme anını penaltı olarak açıkladı ve "Sarper Barış Saka ile Ozan Ergün, haksız bir penaltı ile Konyaspor’un çözülmesine vesile oldular! Çünkü, topa ilk hamleyi yapan Uğurcan, geriden gelip ayağının üstüne koyan ya da sokan ise Jhon Duran… Faulü yapan Uğurcan değil, Jhon Duran… Maçı yöneten Ozan Ergün, penaltı pozisyonunda ayağını sokanın Jhon Duran olduğunu görmüş, dolayısıyla da aut kararı ile oyunu devam ettir(eme)miş! VAR’daki eyyamcı Sarper Barış Saka, mal bulmuş mağribi gibi devreye girmiş ve pozisyonu izlemesini önermiş! Sonrası malum" ifadelerini kullandı.

Recep Çınar, Konya Yenigün'deki yazısında "Bu penaltı pozisyonuyla ilgili, Ulusal basında yer alan haberlere göre; maçın orta hakemi kendisine itiraz eden Konyaspor kalecisi Bahadır’a, “VAR verdi, ben ne yapabilirim” gibi, bir ifade de bulunmuş! Maçın hakemi Ozan Ergün,“Bu pozisyon penaltı değil, ama VAR’daki Sarper Barış Saka’dan böyle bir talimat gelince, monitörden izlemek zorunda kaldım, istemeye istemeye penaltı noktasını gösterdim” demeye getirmiş… Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan da, “Bu kadar kolay penaltı olmaması gerekiyor. Zaten Fenerbahçe iyi oynadı, kazandı. Burada sorun yok. Ama sen maçı alıp bir taraftan diğer tarafa taşıyorsun! VAR’da Sarper Barış Saka var, hakemliği bırakmıştı, niye VAR'da!”dedi… Ne desin başka?" yorumunu yaptı.

Hacıosmanoğlu'nun bir açıklamasında VAR'da bulunan Türk hakemlerine ellerinden gelen desteği verdiklerini söylediğini hatırlatan Çınar, şöyle devam etti:

“Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR’ın gelmesi için çalışacağız” dedi… Dediğini yaptı mı? Yaptı… Biz de alkışladık kendisini…

Hacıosmanoğlu Infantino görüşmesinde dikkat çeken detay

TFF Başkanı VAR’daki eyyamcı hakemlerle ilgili olarak başka bir şey daha söyledi… TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, “Hakem arkadaşların sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR’daki hataları kabul etmiyorum. Çünkü VAR’da seyrediyorsunuz. Orada sağlıklı karar almak zorundasınız” dedi… Kim itiraz edebilir Hacıosmanoğlu’nun bu çıkışına… Hemen hemen futbol ailesinin tamamına yakını kendisine destek bile verdi…

HACIOSMANOĞLU'NA SORUYORUM

Şimdi soruyorum TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na…

Geçen hafta düzenlediğiniz basın toplantasında, “Güzide Anadolu takımlarımız, şampiyon olmak isteyen 4 büyük takımın figüranı değildir. UEFA-FIFA müsaade etmez ama Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkarsınlar, her sene için 'şu takım şampiyon olacak' diye. Öteki takımlar da bilsinler durumu, ona göre para harcasınlar. Yazık değil mi Anadolu takımlarına?” sözlerinizin arkasında duruyorsanız, Anadolu takımları icraatınızı bekliyor Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu…

Türk futbolunun bağırsaklarını temizlemek istiyorsan, öncelikle “eyyamcı” VAR ve hakemlerden başlamalısın temizliğe."