Dursun Özbek: 200 milyon dolar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, kulüp üyelerinin kullanımına açık olan Ada’da altyapı ve güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, 22 Aralık’tan itibaren bir süre hizmet veremeyeceğini açıkladı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Ada’nın iskan belgesi ve Turizm Bakanlığı’ndan özel izin alınarak yasal faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.

Galatasaray İlkin Aydın'a noktayı koydu

HASNUN GALİP'TE DEPREM RİSKİ

Hasnun Galip’teki tarihi binanın deprem riski nedeniyle ya güçlendirileceğini ya da yeniden yapılacağını söyleyen Özbek, bu konuyu genel kurulda üyelerin onayına sunacaklarını ifade etti.

Beyoğlu'ndaki tarihi Hasnun Galip binası

60 DÖNÜMLÜK ARAZİ

Stadın yanındaki 60 dönümlük araziye spor kompleksi yapılacağını açıklayan Özbek, basketbol ve voleybol salonları, yüzme havuzu ve kamp tesisinin projede yer aldığını, ayrıca kompakt bir yönetim binası inşa edileceğini söyledi. Mart veya nisan ayında temel atılacağını duyurdu.

KEMERBURGAZ'A TRİBÜN GELİYOR

Profesyonel takım için yapılan kamp ve saha çalışmalarının tamamlandığını belirten Özbek, altyapıya yönelik sahalar ve tribünlerin ikinci fazda yapılacağını açıkladı.

FLORYA VE KALAMIŞ

Dursun Özbek, Mecidiyeköy projesinde hızlı ilerleme kaydedildiğini, nisan sonu veya mayıs başında tamamlanacağını söyledi. Florya Projesi’nde ihaleyi alan firma ile görüşmelerin sürdüğünü, akışın bir sonraki divan toplantısında paylaşılacağını belirten Özbek, Kalamış tesisinin yenilenmesi için proje çalışmalarının başladığını açıkladı.

"200 MİLYON DOLAR"

Özbek, Galatasaray’ın projeleri kendi imkanlarıyla hayata geçirdiğini vurgulayarak, Aslantepe’deki projenin yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu söyledi. “Kemerburgaz’ı öyle yaptık, Kalamış’ı öyle yapacağız, Ada’mızı öyle yaptık” diyerek kulübün kendi kaynaklarıyla ilerlediğini ifade etti.

Sportif Hedefler ve Birlik Çağrısı

Futbol takımının bu sezon şampiyonluk yanında Avrupa’da da iddialı olduğunu belirtti.

Sonuçlardan bağımsız olarak Şampiyonlar Ligi hedefinin sürdüğünü söyledi.

Galatasaray’ın tüm branşlarda başarılı olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Kulübün çeşitli saldırılara maruz kaldığını ancak birlik ve beraberlik sayesinde bunların üstesinden gelineceğini dile getirdi.

