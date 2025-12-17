Hacıosmanoğlu Infantino görüşmesinde dikkat çeken detay

Yayınlanma:
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Doha'da FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katılırken FIFA Başkanı Gianni Infantino ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

TFF'nin açıklamasına göre Kempinski Hotel'de düzenlenen toplantıda TFF'yi temsilen Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak da hazır bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda FIFA'yı temsilen Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile futbol efsaneleri Marco Materazzi, Park Ji-sung ve Teofilo Cubillas da sahneye çıkan isimler arasında yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

211 ülkeden 500'den fazla komite üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen genel oturumun ardından FIFA'nın bünyesindeki tüm komiteler, iç toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantı arasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile FIFA Başkanı Gianni Infantino bir süre konuşma fırsatı yakaladı. Gianni Infantino'nun Türkiye'de devam eden bahis soruşturmasını takip ettiklerini söylediği öğrenilirken Hacıosmanoğlu'na da başarılar dilediği ifade edildi.

Ekim ayında 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu FIFA toplantısında Başkan Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesine seçilmişti.

