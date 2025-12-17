Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe’ye acı haber

Yayınlanma:
Galatasaray’ın yıldızının yıkan vefat haberi... Sarı Kırmızılıların eski kalecisi İsmail Çipe’nin babası hayatını kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın eski kalecisi İsmail Çipe’nin babası Hüseyin Çipe hayatını kaybetti.

Hatay'ın Antakya ilçesi doğumlu başarılı file bekçisi İsmail Çipe acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Antakya’nın hayırsever isimlerinden birisi olarak bilinen babası Hüseyin Çipe’nin vefatının ardından sosyal medya hesabından duyuran İsmail Çipe; “Canım babam Hüseyin Çipe rahmeti rahmana yürümüştür. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

galatasarayin-eski-kalecisi-ismail-cipe-1067310-316721.jpg

1 TEMMUZ'DAN BU YANA KULÜPSÜZ

1 Temmuz 2025’ten bu yana kulüpsüz durumda bulunan kaleci İsmail Çipe, Galatasaray’ın yanı sıra Kayserispor, Karagümrük, Boluspor, Sakaryaspor gibi kulüplerde de forma giydi.

ismailcipe.jpg

İSMAİL ÇİPE KİMDİR?

İsmail Çipe, 5 Ocak 1995 doğumlu Türk kalecidir. Hatay’ın Antakya ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 1,97 m boyundadır.
Futbol kariyerine Hatayspor altyapısında başlamış, ardından Galatasaray altyapısına transfer olmuştur. Profesyonel kariyerinde Galatasaray forması giymiş, ayrıca Bugsaşspor, Fatih Karagümrük, Tuzlaspor, Kayserispor, Boluspor ve Sakaryaspor gibi takımlarda kiralık veya bonservisli olarak oynamıştır.
Türkiye U19 ve U21 Milli Takımlarında da forma giymiştir.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

