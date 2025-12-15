Hacıosmanoğlu tehdidi: Ersin Düzen isyan etti

Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun salı günü düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine tepki göstere Ersin Düzen, "Eğer biz yaptığımız yorum üzerinden de bir tehditle karşılaşıyorsak burada bir ciddi bir sıkıntı var demektir" dedi ve isyan etti.

Spor yorumcusu Ersin Düzen, Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyon sonrası yapılan yorumlara yönelik baskıları gündeme taşıdı.

Galatasaray’ın son maçında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından beIN Sports yorumcularının değerlendirmeleri futbol gündemine damga vurdu. Spor yorumcusu Ersin Düzen, pozisyonla ilgili farklı görüş bildiren yorumcuların tehdit edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Düzen, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yayıncı kuruluşa yönelik sözlerini eleştirerek, “Bu yorum yapılıyorsa Galatasaray’ın gücü altında oldukları söylenebilir mi? Gelecek sezon ihale bitiyor, hesaplaşacağız diyebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Ersin Düzen, “Bir sürü eski hakem kamuoyuyla yorum yapıyor. Bu yorumcuların kendi pozisyonlara bakışını dile getirme özgürlüğü yok mu? 10 hakemin içinde 2’si penaltı olmadığını söyleyemez mi?” diyerek futbol yorumcularının özgürce fikirlerini ifade etmesi gerektiğini vurguladı ve "Eğer biz yaptığımız yorum üzerinden de bir tehditle karşılaşıyorsak burada bir ciddi bir sıkıntı var demektir" sözleriyle isyan etti.

"Galatasaray sırtından bıçakladı!" Dursun Özbek Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu iddiası"Galatasaray sırtından bıçakladı!"

ANA SEBEBİ AÇIKLADI

Türkiye’de televizyon ve dijital platformlarda pozisyonlarla ilgili yorum yaparken insanların baskı hissettiğini dile getiren Düzen, “Bugün birçok kişi inanarak yorumunu söyleyemiyor. Ana sebep futbol ikliminden kaynaklanıyor” dedi.

Son olarak futbolun keyifli yönüne dikkat çeken Düzen, “Her an bir şey gelecekmiş düşüncesiyle bu oyunu nasıl değerlendirebiliriz? Biz bunları yaşamak zorunda mıyız?” sözleriyle mevcut ortamı sorguladı.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bahis soruşturmasına ilişkin salı günü Riva'da bir basın toplantısı gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Yayıncı kuruluşta yorum yapanlara bakıyorsun, orada güç devşirmesi yapıyorlar. El pozisyonu, araştırın, bir sezon boyunca aynı pozisyonlarla ilgili söyledikleri sözlere bakın. Ben, beIN SPORTS yetkililerini de uyardım. Bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde ihale var. Kim kimle ne yapıyor hesabını sorarız. Bu yorumları yapanlar, Anadolu kulüplerini küçümseyerek yorum yapmasınlar. Adil ve adaletli olsunlar" diyerek beIN Sports’a çok sert göndermede bulunmuştu.

Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Fenerbahçe ikinciliği geri alma peşinde: İşte ilk 11'ler
"Söyleyince kızıyorlar" diyerek acı gerçeği açıkladı