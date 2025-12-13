"Galatasaray sırtından bıçakladı!" Dursun Özbek Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu iddiası

Önce Türkiye Futbol Federayonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşması sonra da Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in cevabı ortamı gererken, dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı.

"Özbek'in derdi adalet mi sahiden?" başlıklı bir yazı kaleme alan gazeteci Levent Kalkan, Milliyet'teki yazısında dikkat çeken iddialarda bulundu. Kalkan'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- İbrahim Hacıosmanoğlu 18 Temmuz 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi'nin en büyük destekçisi olan Galatasaray'ın kongre günü birden bire çark etmesi seçimin kaderini belirlemişti. Galatasaray'ın da destek verdiği Hacıosmanoğlu, 134 oyla seçimi kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından adeta sırtından bıçaklanan Büyükekşi ise 129 oyda kalarak TFF'ye veda ediyordu...

Dursun Özbek’ten flaş açıklamalar: İbrahim Hacıosmanoğlu’nu topa tuttu

- Sonra, Galatasaray'ın yasa dışı bahis sitesiyle yaptığı sponsorluk anlaşması patladı. TFF büyük bir hata yaparak anlaşmaya ilk planda onay vermişti. Ancak Spor Toto ve rakiplerin haklı itirazları TFF'ye geri adım attırdı, izin iptal edildi. TFF doğruyu bulmuştu ancak Galatasaray'ın tam 14 milyon doları da buharlaşıyordu. Başkan Dursun Özbek paranın farklı hesaplardan parça parça gelmesi üzerine sponsorluk sözleşmesini feshettiklerini açıkladı. Tek hesaptan tek seferde gelseydi herhalde bir sorun olmayacaktı! Özbek'e göre mesele paranın nereden geldiği değil, nasıl geldiğiydi! Şaka gibi değil mi!

Ve Hacıosmanoğlu itiraf etti: "Kaş yapayım derken göz çıkartacak cinstendi"

- Oysa normal zekaya sahip herkes 30 saniyelik bir araştırmayla o çakma haber sitesinin yasa dışı bahis şirketine göbekten bağlı olduğunu kabak gibi görebilirdi. Galatasaray, "ya tutarsa" diyerek, yaptığı kanunsuz anlaşmaya TFF'yi de alet etmek istemiş ancak nihai hedefe ulaşamamıştı. Paralar kuş misali uçarken, baltayı fena halde taşa vurmuşlardı. Sonra... Spor Toto ve rakiplerin haklı şikayetiyle mahkemeye taşınan yasa dışı sponsorluk işine şak diye takipsizlik kararı verildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da bir konuşmasında bu durumu üstü kapalı eleştirdi.

- İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri Dursun Özbek'i pek rahatsız etti. 4 Aralık 2024'te bir spor kanalına konuk oldu ve aynen şunları söyledi: "Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes bunu böyle bilsin!" Dursun Özbek bu sözleri öyle durup dururken veya lafın gelişi olarak söylememişti. Adres çok netti. Özbek'in İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef alan bu açıklamalarından sonra TFF ile Galatasaray arasındaki ipler iyice gerildi. Hacıosmanoğlu kısa süre sonra başka bir kanala konuk oldu ve Özbek'e çok sert karşılık verdi. İpler artık tamamen İbrahim Hacıosmanoğlu ile Dursun Özbek arasında bugün yaşanan gerilime bu pencereden bakmanızı öneririm. Olay yeni fena değil, geçmişi var, geleceği de olacak.

"HACIOSMANOĞLU BÜYÜKEKŞİ GİBİ DEĞİL"

- Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi gibi kanı sarı-kırmızı akan biri değil! TFF'nin kurumsal kimliğine ve şahsına yönelik üst perdeden yapılan açıklamalara cevap vermekten kaçınacak birine de hiç benzemiyor! Dursun Özbek'in, "Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes bunu böyle bilsin!" demesini normal ve pek samimi bulanlar şimdilerde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çıkışlarına tepki gösteriyor. Onlara göre el kırmak, göz çıkarmak serbest ve gayet doğal! Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları ise tarafsızlığa aykırı ve kışkırtıcı!