Ve Hacıosmanoğlu itiraf etti: "Kaş yapayım derken göz çıkartacak cinstendi"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ABD dönüşü basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini korurken, gazeteci Cemal Ersen konuşmadaki detayları paylaşarak itirafı ortaya çıkardı.

Hacıosmanoğlu'nun kırmızı çizgisinin hakemler olduğunu vurgulayan Ersen, Milliyet'teki yazısında "Çizginin bir tarafında korunup kollanan isimler, diğer yanında tu-kaka ilan edilip üzeri çizilenler var. ABD dönüşünde İbrahim beyin gündemi yine hakemlerdi" ifadelerini kullandı.

“Dünyanın hangi ülkesinde bir federasyon başkanı pozisyonlar üzerinden hakem tartışmasına girer” diye sorsalar tereddütsüz Hacıosmanoğlu diyeceğini belirten Ersen, "Federasyona hakemi şikayet için gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili “Onlar o görüntüleri yaparken onlara Galatasaray-Trabzonspor maçından görüntü gösterdim. Zubkov’a yapılan hareket ondan daha ağır bir hareketti dedim” ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, anlaşılan polemiğin parçası olmak için gerekli hazırlıkları yapmış. Ya da akıl hocaları böyle bir tuzak hazırlamış misafirlerine" yorumunu yaptı.

"İTİRAFA DÖNMESİ İLGİNÇ OLDU"

Ersen şöyle devam etti:

Bakın; futbolla yatıp kalkmak başka, futbolu sadece hakemler üzerinden konuşmak başka şey.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un derbinin hakemi Yasin Kol’un kollandığını ima edip, “Arda Kardeşler’in suçu neydi?” sorusunda kendisinin muhatap alındığını düşünen Hacıosmanoğlu’nun yanıtı, kaş yapayım derken göz çıkaracak cinstendi.

Ne dedi TFF başkanı; “Onun pozisyonu ile Yasin Kol’un pozisyonu bir değil (doğru). Bu konulara MHK karar veriyor ama Arda Kardeşler’in hakemliği ‘benim için’ zaten geçen sene Beşiktaş-Galatasaray maçında bitmişti.”

Demek ki bu ülkede bir hakemin hakemliğinin bitmesi ya da bir hakemin liyakate bakılmadan aniden yükselmesi Hacıosmanoğlu’nun iki dudağının arasındaymış.

Şaka şaka. Öyle olduğunu biliyorduk da, bunun kayıtlara geçen bir itirafa dönüşmesi ilginç oldu.

Somut ve tartışmaya kapalı bir örnekle bitireyim; TFF başkanın kırmızı çizgisinin berisinde Yasin Kol gibi pamuklara sarılan, ötesinde Arda Kardeşler gibi savunmasız bırakılan hakemler var.

Sonra çıkıp haktan, hukuktan, adaletten, eşitlikten, şeffaflıktan söz ediyorsunuz ya.

Hiç inandırıcı gelmiyor bana!