Bahis soruşturmasında tutuklanan Murat Sancak'tan flaş satış

Bahis soruşturmasında tutuklanan Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'tan flaş karar. Sancak'ın şirketinin çoğunluk hissesini Tayvanlı şirkete devrettiği ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberinde 2024 yılı Eylül ayında “Adana Demirspor’a 153 milyon euro harcadım” şeklinde ifadeleri olduğu ve bahse konu para hareketinin akıbetinin ve nerelerde kullanıldığı sorulan Sancak, aynı zamanda MT Holding’in de patronu olduğu hatırlatıldı.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak Silivri cezaevine sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5 Aralık’ta başlattığı soruşturmada tutuklanan Sancak, Türkiye’nin ilk yazar kasa POS cihazının da üreticisi olduğunu belirten Kerim Ülker, "Sancak’ın patronu olduğu MT Holding, 3 hafta önce sessiz sedasız en önemli varlıklarından biri olan MT Bilgi Teknolojileri şirketini satmak için görüşmelere başlamıştı. Resmi kurumlara da başvuran bu satış, onayları aldı. Sancak’a ait MT Bilgi Teknolojileri şirketinde ana hisseyi Tayvanlı bir dev aldı" ifadelerini kullandı.

KONTROL TAYVANLI ŞİRKETE GEÇİYOR

Ülker'in haberinin devamı şöyle:

"Türkiye’nin ilk yeni nesil EFT-POS özellikli mobil yazar kasası olan Vera Delta markasının sahibi olan MT Holding’in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Sancak’ın en önemli varlıklarından olan MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret şirketindeki çoğunluk hisseyi Tayvanlı Castles Technologies aldı. Bu onayla birlikte, MT Bilgi şirketinin tek kontrolü Tayvanlı dev firmaya geçmiş oldu.

Binden fazla çalışanıyla 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren Castles Technology, POS makineleri ve ilgili ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi ve satışı ile uğraşıyor. Şirketin ana ürünleri arasında elektronik finansal işlem terminalleri, elektronik kasa ve çevre birimleri, kişisel finans uygulamaları yer alıyor. Hisseleri Taipei Borsası’nda işlem gören şirketin merkezi de Tayvan’ın başkenti Taipei."