Süper Lig'den 1. Lig'e gitti: Fenerbahçe'nin gözde genciydi

Futbola başladığı Fenerbahçe'de ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Ömer Faruk Beyaz, son olarak Başakşehir'de oynuyordu. Ömer Faruk Beyaz, Esenler Erokspor'a gitti.

Başakşehir, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Amedspor ile Çorum FK yarışı: Süper Lig futbolcusunu istiyorlarAmedspor ile Çorum FK yarışı: Süper Lig futbolcusunu istiyorlar

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun başında transfer olduğu RAMS Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'DE BAŞLAMIŞTI

Ömer Faruk Beyaz, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. Fenerbahçe'nin gözde genci olarak 31 Ağustos 2019'da profesyonel yapıldı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz rekabete hazır
Ancak 2 sezon sonra Almanya'nın Stuttgart takımına gönderildi. Oradan da Magdeburg ve Hatayspor'a kiralandı.
22 yaşındaki futbolcu 2024'te Başakşehir'e geçmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

