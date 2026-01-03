Amedspor ile Çorum FK yarışı: Süper Lig futbolcusunu istiyorlar

TFF 1. Lig'in iddialı iki takımı Amedspor ile Çorum FK'nın Süper Lig'de Kocaelispor forması giyen Samet Yalçın'ı transfer etmek için rekabete giriştiği ileri sürüldü.

Kocaeli Nokta gazetesindeki habere göre; 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren takımların tamamı Samet ile yakından ilgileniyor. Kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığı belirtilirken, Amedspor ve Çorum FK'nın futbolcu için yarış halinde olduğu ifade edildi.

Orta sahada forma giyen Samet Yalçın, geçen sezonun devre arasında Bodrumspor'dan Kocaelispor'a transfer olmuştu.

Amedspor'dan ligin 2. yarısı öncesi flaş açıklama

31 yaşındakis futbolcu geçen sezonu 33 maçta 4 golle tamamladı. Bu sezon ise ilk 11'e girmekte zorlandı. Ligde 7, kupada 2 maçta oynadı. Sadece 5 maçta ilk 11'de yer bulabildi.

KOCAELİSPOR 15 MİLYON LİRA İSTİYOR

Haberde tecrübeli futbolcunun sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Kocaelispor yönetiminin ise Samet Yalçın'ın bonservisini 15 milyon lira olarak belirlediği de haberde yer aldı.

Samet Yalçın'ın ayrılmak için kulüpteki alacaklarını bırakabileceği ifade edildi.

Son kararı Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın vereceği, kadro derinliği açısından ayrılmasına da sıcak bakmadığı ileri sürüldü.