Amedspor'dan ligin 2. yarısı öncesi flaş açıklama

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Amedspor'dan ligin 2. yarısı öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi.

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'den Amedspor'a transfer olacak

Güneydoğu Güncel'in haberine göre Eren, şunları söyledi:

"Taraftarlarımızın, yönetimimizin hep desteği vardı. Doğru adımları attığımız sürece camia ve taraftar Amedspor'un doğrularının çatısı altında birleşiyor. Güvenin, inancın, birliğin, beraberliğin yansımasıdır bu. Sinan hocamız kendini iyi geliştirmiş, iyi yetiştirmiş ve büyük tecrübesi var. Hocalıkta ne kadar yeni olsa da oyun bilgisi noktasında inanılmaz bir deneyimi var. Bu yüzden birlik, beraberlik ve inançla hocamızın arkasında durmamızı gerektirdi. Hem camia hem yönetim olarak Sinan hocamızla mutluyuz."

"TÜRK FUTBOLUNDA YETİŞMİŞ BİR DEĞER"

Eren, başarının istikrardan geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

"Türk futbolunu yönetenlerin istikrarı yakalamaları adına inandıkları, güvendikleri hocaların arkasında durması gerekiyor. Bizim hocamız Türk futbolunda yetişmiş bir değerdir, böyle bir hocanın arkasında durmak gerekir. İstikrarı oluşturacağına inandık bugün meyvesini yiyoruz. İstikrar bu kadar önemli bir şey.

Bu bütünlük olduğunda baskı oluşmuyor. Biz hep birlikte bunu sağladık. Hocamızın ve oyuncularımızın üzerinde baskı yok. Taraftarımız yenilseler de berabere kalsalar da oyuncularımızı tribünler çağırıyor, alkışlıyorlar. Bunu artık normalleştirmek lazım. Kayıplar olmadan kazanamazsınız."