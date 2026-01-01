Süper Lig'den Amedspor'a transfer olacak

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk yarıyı en yakın takipçisi Pendikspor'un 2 puan önünde 39 puanla lider tamamlayan Amedspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Amedspor'un Gaziantep FK'nın tecrübeli stoperi Semih Güler’i kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

Gaziantep Refleks Haber'e göre Amedspor yönetimi transferi gerçekleştirmek için Gaziantep FK yönetimiyle temasa geçti.

400 BİN EURO İSTEDİLER, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Amedspor'la Gaziantep FK yönetimi arasındaki görüşmenin detayı da belli oldu.

Amedspor Süper Lig için Galatasaray ile temasa geçti

Gazetedeki habere göre Gaziantep FK cephesinin Semih Güler için 400 bin euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Pazarlıkların sürdüğü de haberde yer aldı.

31 yaşındaki Semih Güler, Gaziantep FK'ya Adana Demirspor'dan transfer edilmişti.

Tecrübeli oyuncu daha önce Eyüpspor ve Eskişehirspor'da da forma giydi.