TFF 1. Lig'de 19 hafta geride kalırken Amedspor liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı.

Son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde eden Diyarbakırspor temsilcisi gözünü devre arası transferine çevirdi.

Amedspor yönetimi Süper Lig yolunda düğmeye basarken ilk hedefte Galatasaraylı oyuncu Yusuf Demir var.

Galatasaray ile temaslara başlayan Amedspor'da gözler Sarı - Kırmızılı yönetime çevrildi.

TEMASLAR BAŞLADI

TFF 1. Lig lideri Amedspor, Yusuf Demir’in menajeriyle görüşmelere resmen başladı. Ayrıca Kocaelispor da genç oyuncu için girişimde bulundu. 2022 Ocak’ta 6 milyon euro bedelle transfer edilen Yusuf Demir'i sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray’ın kontratı feshetme kararı aldığı ifade edildi.

Yusuf, Galatasaray formasıyla 25 maçta görev aldı. 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY'DA AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray’da Yusuf Demir'in ardından başka bir ayrılık daha yaşanacak.

Ara transfer döneminde Sarı Kırmızılı kadroya yapılacak takviyeler kadar ayrılacak isimler de gündemde.

Berkan Kutlu'nun da vedasına kesin gözüyle bakılıyor.

Deneyimli orta saha oyuncusunun Konyaspor ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

Bu gelişmelerle birlikte Galatasaray’ın ara transfer döneminde hem kadroda değişiklik yapması hem de genç oyuncuları kadrosuna katması bekliyor.