Amedspor Süper Lig için Galatasaray ile temasa geçti

Yayınlanma:
Diyarbakır temsilcisi Amedspor, TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesinde vites artırdı. İlk yarıyı lider kapatan Amedspor, Süper Lig için kadrosuna Galatasaray'dan Yusuf Demir'i katmak istiyor. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'de 19 hafta geride kalırken Amedspor liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı.
Son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde eden Diyarbakırspor temsilcisi gözünü devre arası transferine çevirdi.
Amedspor yönetimi Süper Lig yolunda düğmeye basarken ilk hedefte Galatasaraylı oyuncu Yusuf Demir var.
Galatasaray ile temaslara başlayan Amedspor'da gözler Sarı - Kırmızılı yönetime çevrildi.

TEMASLAR BAŞLADI

TFF 1. Lig lideri Amedspor, Yusuf Demir’in menajeriyle görüşmelere resmen başladı. Ayrıca Kocaelispor da genç oyuncu için girişimde bulundu. 2022 Ocak’ta 6 milyon euro bedelle transfer edilen Yusuf Demir'i sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray’ın kontratı feshetme kararı aldığı ifade edildi.

Yusuf Demir Amedspor yolunda

Yusuf, Galatasaray formasıyla 25 maçta görev aldı. 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk ayrılığa izin vermedi: Planı belli olduGalatasaray'da Okan Buruk ayrılığa izin vermedi: Planı belli oldu

GALATASARAY'DA AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray’da Yusuf Demir'in ardından başka bir ayrılık daha yaşanacak.
Ara transfer döneminde Sarı Kırmızılı kadroya yapılacak takviyeler kadar ayrılacak isimler de gündemde.
Berkan Kutlu'nun da vedasına kesin gözüyle bakılıyor.

Deneyimli orta saha oyuncusunun Konyaspor ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu belirtiliyor.
Bu gelişmelerle birlikte Galatasaray’ın ara transfer döneminde hem kadroda değişiklik yapması hem de genç oyuncuları kadrosuna katması bekliyor.

