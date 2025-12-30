Galatasaray'da Okan Buruk ayrılığa izin vermedi: Planı belli oldu
Süper Lig’den Galatasaray’da devre arasının gelmesiyle birlikte Okan Buruk, yönetimine raporunu sundu.
AYRILIĞA İZİN VERMEDİ
Takvim’de yer alan habere göre, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Arda Ünyay için gelen kiralama tekliflerinin reddedilmesini istedi.
OKAN BURUK ROTASYONDA KULLANACAK
Deneyimli teknik adamın, genç stoperi mutlaka rotasyonda tutmak istediği kaydedildi. Arda Ünyay’ın da halihazırda Galatasaray’dan ayrılmak istemediği aktarıldı.
9 MAÇTA FORMA GİYDİ
18 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta görev aldı. Sık sık oyuna sonradan giren Arda Ünyay, toplamda 254 dakika sahada kaldı.
ANKARAGÜCÜ’NDEN GELDİ
Arda Ünyay, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Ankaragücü’nden transfer edildi. Oyuncu için 500 bin euro bonservis bedeli ödendi.