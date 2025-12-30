Tayfur Bingöl Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı

Süper Lig’den Kocaelispor’da forma giyen Tayfur Bingöl, Ertem Şener Youtube kanalına konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan Tayfur Bingöl, "Kim şampiyon olur?" sorusuna yanıt verdi.

“GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR”

Galatasaray’ın şampiyon olacağını belirten Tayfur Bingöl konuşmasında "Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Hep doğru hareket ediyorlar hem transfer olarak... Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray” sözlerini sarf etti.

PUAN DURUMU

Süper Lig’de ilk yarı sona ererken 42 puandaki Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 39 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor. 3. Sıradaki Trabzonspor’un ise 35 puanı bulunuyor.

TEK YENİLGİSİNİ KOCAELİSPOR KARŞISINDA ALDI

Lider Galatasaray bu sezon ligdeki tek yenilgisini Tayfur Bingöl’ün de forma giydiği Kocaelispor karşısında aldı.

15 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Sezon başında geldiği Kocaelispor’da 15 maça çıkan Tayfur Bingöl, 5 gol kaydetmeyi başardı.