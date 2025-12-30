Tayfur Bingöl Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı

Tayfur Bingöl Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı
Yayınlanma:
Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl şampiyonluk yarışı için tahminde bulundu. Bingöl, Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledi.

Süper Lig’den Kocaelispor’da forma giyen Tayfur Bingöl, Ertem Şener Youtube kanalına konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan Tayfur Bingöl, "Kim şampiyon olur?" sorusuna yanıt verdi.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR”

Galatasaray’ın şampiyon olacağını belirten Tayfur Bingöl konuşmasında "Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Hep doğru hareket ediyorlar hem transfer olarak... Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray” sözlerini sarf etti.

68da43a97171a58aa360e2d3.webp

PUAN DURUMU

Süper Lig’de ilk yarı sona ererken 42 puandaki Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 39 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor. 3. Sıradaki Trabzonspor’un ise 35 puanı bulunuyor.

Galatasaray kulüp bulmasını beklemeyecek: Sözleşmesi feshediliyorGalatasaray kulüp bulmasını beklemeyecek: Sözleşmesi feshediliyor

TEK YENİLGİSİNİ KOCAELİSPOR KARŞISINDA ALDI

Lider Galatasaray bu sezon ligdeki tek yenilgisini Tayfur Bingöl’ün de forma giydiği Kocaelispor karşısında aldı.

15 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Sezon başında geldiği Kocaelispor’da 15 maça çıkan Tayfur Bingöl, 5 gol kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Spor
Galatasaray'da Okan Buruk ayrılığa izin vermedi: Planı belli oldu
Galatasaray'da Okan Buruk ayrılığa izin vermedi: Planı belli oldu
Galatasaray kulüp bulmasını beklemeyecek: Sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray kulüp bulmasını beklemeyecek: Sözleşmesi feshediliyor