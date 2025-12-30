Galatasaray kulüp bulmasını beklemeyecek: Sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yaşanacak ilk ayrılık belli oldu. Abdullah Kavukçu’nun kesin olarak yollarını ayıracaklarını duyurduğu Yusuf Demir için yeni bir karar verildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sabah’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar ayrılık için oyuncunun yeni bir kulüp bulmasını beklemeyecek. Yönetim önümüzdeki günlerde oyuncunun sözleşmesini feshedecek.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI OLAY OLDU

Gençlerbirliği’ne karşı oynanan maçta sonradan oyuna giren Yusuf Demir performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Taraftarların tepkisini çeken Yusuf Demir, ikinci yarının başında oyundan alındı.

SADECE 2 MAÇA ÇIKABİLDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 maça çıkan Yusuf Demir, toplamda 35 dakika sahada kalabildi.

AMEDSPOR TRANSFER İDDİALARINI YALANLADI

Oyuncunun menajerinin Amedspor tesislerinden paylaşım yapması gündem olurken beraberinde getirirken Diyarbakır kulübü, iddiaları yalanladı.