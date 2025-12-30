Galatasaray vedayı açıkladı: Trabzonspor mağlubiyeti ayrılık getirdi

Yayınlanma:
Son olarak ligde Trabzonspor'a kaybeden Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, başantrenör Yakup Sekizkök ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Görev süresi boyunca, kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı da dâhil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök’e, emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

g9bt48xxcaq1x14.jpg

Galatasaray Spor Kulübü

SON OLARAK TRABZONSPOR'A KAYBETTİLER

Son olarak ligde Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray MCT Technic parkeden 101-89 mağlup ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

