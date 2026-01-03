Osimhen'e elmas kaplı 1 kiloluk kolye hediye ettiler: Değeri dudak uçuklattı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'e doğum gününde elmas kaplı bir kolye hediye ettiler Kolyenin değerinin 750 bin dolar (32 milyon 276 bin 550 TL) olduğu öğrenildi.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Nijerya Milli Takımı’nda bulunan Victor Osimhen ilginç bir olayla gündeme geldi.

ELMAS KAPLI KOLYE HEDİYE ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Victor Osimhen’e gelen bir hediye dikkat çekti. Yıldız golcüye adının baş harflerinin ve Nijerya Milli Takımı’ndaki forma numarasının (VO9) olduğu bir kolye hediye edildi.

DEĞERİ 750 BİN DOLAR

986 karat elmasla süslenen kolyenin fiyatı da ortaya çıktı. CNN Türk’teki haberde Victor Osimhen'e özel tasarlanan kolyenin fiyatı yaklaşık olarak 750 bin dolar (32 milyon 276 bin 550 TL) olarak belirtildi.

1 KİLOGRAM AĞIRLIĞI VAR

Haberde ayrıca 750 bin dolar değeri olan kolyenin 1 kilogram ağırlığında olduğu aktarıldı.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM EDİYORLAR

Afrika Uluslar Kupası C Grubu’ndaki 3 maçını da kazanan Nijerya topladığı 9 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

