Galatasaray'da ayrılık resmen gerçekleşiyor: Pazar günü yeni takımına katılacak

Yayınlanma:
Galatasaray'dan ayrılma isteği bilinen Berkan Kutlu, Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’dan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu’nun yeni adresi belli oldu.

KONYASPOR İLE ANLAŞMA TAMAM

Ertan Süzgün’ün haberine göre, Berkan Kutlu, Konyaspor ile anlaşmaya vardı. 1.5 yıllık anlaşmaya imza atacak olan Berkan Kutlu, Pazar günü takımın Antalya’daki kampına katılacak.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYORDU

Berkan Kutlu için bir diğer Süper Lig ekibi Trabzonspor’un da devrede olduğu öne sürülmüş ve oyuncunun iki kulüp arasında karar vereceği belirtilmişti.

OKAN BURUK’TAN KOLAYLIK İSTEMİŞTİ

Galatasaray’da bulduğu süreden rahatsız olan Berkan Kutlu geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile görüşerek ayrılığına kolaylık sağlanmasını istemişti.

Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dediGalatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dedi

9 MAÇTA 62 DAKİKA SAHADA KALDI

Sarı-kırmızılılarla bu sezon 9 maça çıkan Berkan Kutlu toplamda 62 dakika sahada kaldı. Kutlu bu sürede 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

