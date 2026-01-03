Fenerbahçe'nin teklifine Talisca cevap verdi

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'ya yeni bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertli kulübün futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın kulübün yeni teklifini Brezilyalı futbolcuyla ilettiği belirtildi.

Fanatik'teki habere göre 2 yıllık teklife sıcak bakan Talisca'nın ne istediği de belli oldu. Yıllık 5 milyon euroluk yeni teklifi kabul eden Talisca'nın 2. yıldan sonra 1 yıllık daha uzatma istediği iddia edildi.

Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirterek, kalmak istediğini ilettiği de öğrenildi.

GEÇEN SEZONUN DEVRE ARASINDA GELMİŞTİ

Talisca, Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan transfer edilmişti.

Geçen sezon 16 maçta 9 gol atıp 1 asist yapan Talisca, bu sezon ise takımı sırtlayan isimlerden biri oldu. Anderson Talisca, bu sezon şu ana kadar oynadığı 25 resmi maçta ç 14 gol atıp, 3 asist yaptı.

Anderson Talisca, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş'ta 60 maçta 37 gol atan Anderson Talisca, bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.