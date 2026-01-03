Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. Oyuncu, Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza attı.
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi ilk transferini gerçekleştirdi.
ANTHONY MUSABA TRANSFERİ TAMAMLANDI
Sarı-lacivertliler, Samsunspor’dan Anthony Musaba’nın transfer edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME
Yapılan bildirimde Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin 2029-2030 sezonunun sonuna kadar süreceği belirtildi.
SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ
Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba transferi için Samsunspor’a yaklaşık 6 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli ödedi. Karadeniz ekibi sezon başında oyuncunun bonservisini 1 milyon euro karşılığında almıştı.
22 MAÇTA 6 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ
Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, bin 703 dakika sahada kaldı. Musaba, 6 gol ve 4 asist kaydetti.