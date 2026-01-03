Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi ilk transferini gerçekleştirdi.

ANTHONY MUSABA TRANSFERİ TAMAMLANDI

Sarı-lacivertliler, Samsunspor’dan Anthony Musaba’nın transfer edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe'de işlem tamam: 2 yıllık imzayı attı

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılan bildirimde Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin 2029-2030 sezonunun sonuna kadar süreceği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba transferi için Samsunspor’a yaklaşık 6 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli ödedi. Karadeniz ekibi sezon başında oyuncunun bonservisini 1 milyon euro karşılığında almıştı.

22 MAÇTA 6 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, bin 703 dakika sahada kaldı. Musaba, 6 gol ve 4 asist kaydetti.