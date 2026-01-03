Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. Oyuncu, Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza attı.

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi ilk transferini gerçekleştirdi.

ANTHONY MUSABA TRANSFERİ TAMAMLANDI

Sarı-lacivertliler, Samsunspor’dan Anthony Musaba’nın transfer edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılan bildirimde Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin 2029-2030 sezonunun sonuna kadar süreceği belirtildi.

musaba-aa-3-122794.webp

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba transferi için Samsunspor’a yaklaşık 6 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli ödedi. Karadeniz ekibi sezon başında oyuncunun bonservisini 1 milyon euro karşılığında almıştı.

2024/11/08/hbfb.jpg

22 MAÇTA 6 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, bin 703 dakika sahada kaldı. Musaba, 6 gol ve 4 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

