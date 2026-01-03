Fenerbahçe'de işlem tamam: 2 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe'de kadın voleybol takımının İtalyan başantrenörü Marcello Abbondanza ile yapılan görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı öğrenildi.
Voleybolun Sesi'ndeki habere göre; Abbondanza 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
55 yaşındaki Abbondanza, 2013-2017 yılları arasında da Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırmıştı.
Bu sezon başında Fenerbahçe'ye ikinci kez gelen İtalyan teknik adam, sarı lacivertli takımın başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu kazandı.
TÜRK HAVA YOLLARI'NDA DA ÇALIŞTI
Abbondanza, Türkiye'de ayrıca 2019-2023 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda da görev yaptı.
İtalyan voleybolunun önde gelen teknik adamlarından olan Marcello Abbondanza, ayrıca Bergamo, Volley Mazzano, Rabita Bakü, Volley Bergamo gibi takımların başında da yer almıştı.