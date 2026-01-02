TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaraylılara yok

TRT, Fenerbahçelilere müjdeyi verirken, Galatasaraylılara vermedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu yarın başlayacak olan Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk hafta programını açıkladı.

Yapılan açıklamada canlı yayın programı da duyuruldu.

Buna göre; Galatasaray Daikin yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak. Bu maç TRT'nin yayın programında yer almadı. Karşılaşmanın TVF Voleybol TV'den izlenebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE MEDİCANA-ARAS KARGO TRT'DE

Fenerbahçe Medicana ise 14. hafta maçında yarın Aras Kargo'yu konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak bu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 14. hafta programı şöyle:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

14.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Göztepe (Cengiz Göllü)

18.00 VakıfBank-Zeren Spor (VakıfBank)