Dursun Özbek’ten flaş açıklamalar: İbrahim Hacıosmanoğlu’nu topa tuttu

Galatasaray, dün kulüp Başkanı Dursun Özbek’in RAMS Park’ta basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu.

Özbek’in merakla beklenen açıklaması başladı.

Galatasaray Başkanının futbolu sarsan bahis soruşturmasından tutuklanan Metehan Baltacı ve bahis soruşturmasına ilişkin konuşması bekleniyor.

Özbek, ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "Bizimle konuşurken kuzu, kameraları görünce aslan yavrusu” sözlerine yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu.

Özbek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bildiğiniz gibi Salı akşamı Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Bundan dolayı da son derece üzüntülüyüz. Ama inanıyorum ki Şampiyonlar Ligi iddiamız devam etmesine engel olmayacak bu aldığımız sonuç. Sene başında takımımız için önemli hedefler koymuştuk. Önümüzde iki tane daha önemli maçımız var. Şimdi futbolcularımızla, teknik heyetimizle, yöneticilerimizle, taraftarımızla bu iki maça konsantreyiz. Ben takımımıza güveniyorum, bu maçların sonunda Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize de yürekten inanıyorum.

HACIOSMANOĞLU'NA SERT TEPKİ

Monaco maçındaki konsantrasyonumuz bozulmasın diye bu toplantı için bekledim. Ama artık susmak mümkün değil. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısına geçerek yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisinde de kulübümüze cevap vermek için.

Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçiyor. Ya benim belki de en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamaları yapıyorsun. Ya zaten yaptığın bu konuşmalarla, bu icraatla sen başarıyı aslında Monaco'ya dilemiş vaziyettesin.

"'KUZU', 'ASLAN' KELİMELERİNE İSİM VEREREK NETLEŞTİRMESİ GEREKİYOR"

Sayın Başkanın sarf ettiği sözlerin hepsinin ama hepsinin anlamı var. Ben buradan sadece Türk futbol kamuoyuna değil, bütün Türkiye'ye soruyorum: "Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar" lafı bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Sayın Başkan şunu açıklamak zorunda: Bu söylemdeki köpek kim? Çomaksız gezen kim? Yine konuşmasının içinde bahsettiği işte "kuzu", "aslan" kelimelerine isim vererek netleştirmesi gerekiyor. Olayın detayına girdiğimiz zaman...

Kuzu kelimesi söyleniş şekliyle baktığınız zaman bambaşka bir anlam taşıyor. Kuzu kelimesi "Bizi kuzu gibi dinlediler" dendiği zaman içinde şu anlamı barındırıyor: Yani sen benim karşımda öyle bir pozisyondasın ki ağzını bile açamazsın, laf bile diyemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime."